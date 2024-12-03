Dilan Polat ve İmamoğlu davalarının savcısı görevden affını istedi

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Aralarında Dilan ve Engin Polat çiftinin de bulunduğu 16 şüpheli hakkında kara para akladıkları iddiasıyla soruşturma yürüten ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu için "Ahmak"soruşturmasını başlatan eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çolak, son yayınlanan Hakimler ve Savcılar Kararnamesiyle Zonguldak'ın Çaycuma ilçe Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmıştı.

GÖREVDEN AFFINI İSTEDİ

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çolak, Hakimler Savcılar Kurulu'na başvurarak görevden affını istedi. Çolak'ın ailevi sebeplerden ötürü affını istediği öğrenildi.

YENİ ATAMA BEKLENİYOR

HSK'nin, Ahmet Çolak'ın mazeret dilekçesini kabul etmesi halinde önümüzdeki günlerde ek bir kararname yayımlayarak Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığına yeni bir atama yapması bekleniyor.