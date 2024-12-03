Dilan Polat ve İmamoğlu davalarının savcısı görevden affını istedi - Son Dakika
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Dilan Polat ve İmamoğlu davalarının savcısı görevden affını istedi

Dilan Polat ve İmamoğlu davalarının savcısı görevden affını istedi

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde savcıyken son kararnameyle Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Ahmet Çolak, görevinden affını istedi. Çolak, Dilan Polat ve Ekrem İmamoğlu'na açılan 'ahmak' davasının da savcısıydı.

03.12.2024 20:04
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Aralarında Dilan ve Engin Polat çiftinin de bulunduğu 16 şüpheli hakkında kara para akladıkları iddiasıyla soruşturma yürüten ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu için "Ahmak"soruşturmasını başlatan eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çolak, son yayınlanan Hakimler ve Savcılar Kararnamesiyle Zonguldak'ın Çaycuma ilçe Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmıştı.

GÖREVDEN AFFINI İSTEDİ

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çolak, Hakimler Savcılar Kurulu'na başvurarak görevden affını istedi. Çolak'ın ailevi sebeplerden ötürü affını istediği öğrenildi.

YENİ ATAMA BEKLENİYOR

HSK'nin, Ahmet Çolak'ın mazeret dilekçesini kabul etmesi halinde önümüzdeki günlerde ek bir kararname yayımlayarak Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığına yeni bir atama yapması bekleniyor.

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Son Dakika 3.Sayfa Dilan Polat ve İmamoğlu davalarının savcısı görevden affını istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Harun Çelik:
    Ülkede ahlaklı vicdanlı adaletli iş tapmak isteyen ya sürgün ediliyor yada istifa ettiriliyor geldiğimiz nokta bu nalesef 22 2 Yanıtla
  • Murat denizli:
    Ne alaka adama atama değil sürgğn olmus tabı polatları ıceri attı ya 19 1 Yanıtla
  • Gökhan Arı :
    Gittiği yeri beğenmemiştir Ege felan ister o 8 11 Yanıtla
  • Osman A:
    Sebep ? Hayırdır ? 3 1 Yanıtla
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