Dilan Polat ve Sıla Doğu Gözaltında

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Dilan Polat ve Sıla Doğu, bir eğlence mekanında gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle haklarında 'hayasızca hareketler' suçundan re'sen başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beşiktaş'ta bulunan bir eğlence mekanında kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun sosyal medyada videosu paylaşılmış, videodaki gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle şüpheli Polat ve Doğu hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı. Bir süre önce kara para aklama suçlamasıyla yargılandıkları davadan tahliye edilen Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun gözaltına alındıkları öğrenildi. - İSTANBUL