Dilan ve Engin Polat çiftinin uyuşturucu testi sonuçları açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 3 Mart'ta sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğiyle ilgili yapılan ihbarlar sonucunda videoda yer alan Engin Polat ve videoyu çeken Dilan Polat "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından ifadeye çağrıldı. Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şüpheliler serbest bırakıldı. Adli Tıp Kurumu'na verilen testlerin sonuçları ortaya çıktı.

RAPOR AÇIKLANDI

Raporda Dilan-Engin Polat çiftinin uyuşturucu madde kullanmadığı tespit edildi. Çiftin avukatı Sevinç Horoz "Müvekkillerin her ikisinin de uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmamış olduğu ortaya çıkmıştır" dedi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEMİŞTİ

O dönem ifadesinde suçlamaları reddeden Engin Polat, "Bu bir itibar suikastidır" ifadelerini kullanmıştı. Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda suç unsuru bulunamamış, Polat çifti serbest bırakılmıştı.