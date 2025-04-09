Dilan ve Engin Polat çiftinin uyuşturucu testi sonuçları açıklandı - Son Dakika
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Dilan ve Engin Polat çiftinin uyuşturucu testi sonuçları açıklandı

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Sosyal medyada paylaştıkları bir video nedeniyle ''uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak'' suçlamasıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin test sonuçları ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu'na (ATK) gönderilen testlerin ardından yapılan incelemelerde, çiftin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığı tespit edildi.

09.04.2025 12:30  Güncelleme: 12:41
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 3 Mart'ta sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğiyle ilgili yapılan ihbarlar sonucunda videoda yer alan Engin Polat ve videoyu çeken Dilan Polat "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından ifadeye çağrıldı. Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şüpheliler serbest bırakıldı. Adli Tıp Kurumu'na verilen testlerin sonuçları ortaya çıktı.

RAPOR AÇIKLANDI

Raporda Dilan-Engin Polat çiftinin uyuşturucu madde kullanmadığı tespit edildi. Çiftin avukatı Sevinç Horoz "Müvekkillerin her ikisinin de uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmamış olduğu ortaya çıkmıştır" dedi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEMİŞTİ

O dönem ifadesinde suçlamaları reddeden Engin Polat, "Bu bir itibar suikastidır" ifadelerini kullanmıştı. Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda suç unsuru bulunamamış, Polat çifti serbest bırakılmıştı.

Dilan ve Engin Polat çiftinin uyuşturucu testi sonuçları açıklandı

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Son Dakika 3.Sayfa Dilan ve Engin Polat çiftinin uyuşturucu testi sonuçları açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Deniz Gürbüz:
    la çıktı deseydiniz vallaha millet artık size güvenecekti yine yanıltmadınız milleti 19 0 Yanıtla
  • emir2003:
    Şaşırmadık 9 0 Yanıtla
  • erkan zengin:
    yalancının taaa 4 1 Yanıtla
  • Yesim Tuğrul Akdag:
    Yorumlara baktım ve çok üzüldüm…Ülkede yaşayan insanlar devletin açıkladığı Sonuçlara inanmıyorlar ne kadar acı değil mi? 1 0 Yanıtla
  • Mahir Kale:
    hahaha çekerlerken görüüntü var adli tıp çıkmadı diyor la utanmasa dilan diyecek kullanıyoruz diye :) 0 0 Yanıtla
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