Dilenci Kadınlar Camiye Saklandı, Cezayı Kaldıramadı

Çorum'da iki kadın dilenci, zabıta ekiplerini fark edince camiye girip namaz kılarak kurtulmaya çalıştı. Yakalanan dilencilere idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Hamit Camii civarında dilencilik yapan iki kadın, Çorum Belediyesi zabıta ekibini görünce yakalanmamak için camiye girdi. Kadınlar zabıta ekibinin kendilerini takip ettiğini fark edince camide namaz kılmaya başladı. Dilencilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar para ele geçirildi. Paralara el konulurken, kadınlara de zabıta ekipleri tarafından idari para cezası uygulandı. - ÇORUM