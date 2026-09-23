Dilovası Belediyesi\'ndeki keşif 7 kişinin öldüğü yangın davasında gerginlikle bitti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınına ilişkin görülen dava kapsamında Dilovası Belediyesi'nde keşif yapıldı. Mahkeme heyetinin belediyedeki ruhsatlandırma işlemleri ile dijital sistemin işleyişini incelediği keşfin ardından, hayatını kaybedenlerin yakınlarının avukatları ile sanık avukatlarından biri arasında tartışma yaşandı.

Dilovası'nda meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınına ilişkin yürütülen yargılama kapsamında mahkeme heyeti, Dilovası Belediyesi'nde keşif gerçekleştirdi. Hayatını kaybedenlerin yakınları ile avukatlarının da katıldığı keşifte, belediyedeki ruhsatlandırma süreci ve işlemlerin yürütüldüğü dijital sistem incelendi. Keşif sırasında belediye görevlilerine sistemin işleyişi ve ruhsat işlemlerine ilişkin çeşitli sorular yöneltildi.

Taraflar arasında sözlü tartışma çıktı

Keşfin tamamlanmasının ardından ailelerin avukatları belediye binasında basın mensuplarına açıklama yapmak istedi. Bu sırada sanık avukatlarından birinin, fabrikada 15 yaşındaki çocukların çalıştırılmasına ilişkin sözleri üzerine aileler ve avukatları tepki gösterdi, taraflar arasında tartışma yaşandı.

"Mahkeme bugün belediyedeki işleyişi görmeye geldi"

Ailelerin avukatlarından Saruhan Efe Kadaifçi, belediyedeki keşifte ruhsatlandırma süreci ve uygulamanın işleyişinin incelendiğini belirterek, "Ailelerle beraber bugün keşfe geldik. Mahkeme bugün belediyedeki işleyişi görmeye geldi. Keşif sırasında da uygulamaya dair pek çok soru soruldu. Bir tane adam getirmişler; ayda bir buraya gelen, Dilovası Belediyesi'ne bakan bir kişi. Bize soruları o cevaplamıyor. 'Benim işleyişe dair bilgim yok' diyor, onun yerine buradaki zabıta açıklıyor" diye konuştu.

"Sen ne hakla bunu söylüyorsun"

Basın açıklaması sırasında yaşanan tartışmaya da değinen Kadaifçi, "Dilovası Belediyesi kamu kurumu. Karşı taraf vekili bize burada müdahale ediyor. '15 yaşında çocukları yollayanlara niye sormuyorsunuz?' diyor. 'Dilovası'nın yüzde 98'i kaçak' diye beyan veren avukat bunu soruyor. Sen ne hakla bunu söylüyorsun?" dedi.

"Aileler söz alırken dahi susturulmak isteniyor"

Kadaifçi, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunlar gibi insanlar her zaman varsa bizim gibi insanlar da, yakınlarını kaybedenler de her zaman adalet mücadelesine devam edecek. Karşımızda Dilovası Belediyesi var, Bakanlık var, Çalışma Bakanlığı var, SGK var. Biz de buna karşı mücadelemizi devam ettireceğiz. Aileler söz alırken dahi susturulmak isteniyor ama bu insanlar bu işin mağduru. İbrahim abi gayet net sorular sordu. 'Zabıtalar madem onay-ret yapılmıyor, siz ne diye 15 gün süre veriyorsunuz?' dedi. Gayet mantıklı bir soru sordu. Biz sürekli 'Ben bilmiyorum, benim suçum yok, onun suçu, şunun suçu' diye birbirine suç atmalarla muhatap oluyoruz."

"Digikent uygulamasının işleyişine dair dijital keşif yapıldı"

Basın mensuplarının keşfin içeriğine ilişkin sorusu üzerine Kadaifçi, "Keşif, Dilovası Belediyesi'ndeki ruhsatlandırmaya ve kullanıma dair Digikent uygulamasındaki işleyişe ilişkin bir dijital keşifti. Gerekli sorular soruldu. Fakat ruhsata dair bir onay veya ret sürecinin olmadığına dair bir söz söylendi. Keşif buna dairdi ve genel tablo Özkan Gence, yani hayatını kaybeden zabıta memurunun kusuru üzerine bir kurguyla karşılaştık aslında keşif sırasında" ifadelerini kullandı.

"Neredeyse ölenler suçlanıyor"

Ailelerin avukatlarından Pınar Akbina Karaman ise yaşanan tartışmanın dosyanın temel sorunlarından birini ortaya koyduğunu savunarak, "Değerli basın emekçileri, az önce yaşadığımız olay aslında Dilovası katliamı dediğimiz olayın asıl nedenini de ortaya çıkardı. Biz burada ailelerle, dışarıda yağmur yağıyor, keşifle ilgili bilgi vermek üzere toplandık ama sanık vekillerinden bir meslektaşımız provoke ederek, ailelere 'Niye 15 yaşındaki çocuğunu çalıştırıyor?' diyor. İşte tam da Türkiye'nin sorunu bu. Neredeyse ölenler suçlanıyor bu davada. Böyle şey olur mu" ifadelerini kullandı.

"Suç, hayatını kaybeden zabıta memuruna atılıyor"

Keşifte sorumluluğun hayatını kaybeden bir zabıta memuruna yöneltildiğini öne süren Karaman, "Bugünkü keşifte de aslında bir zabıta memuruna atılıyor bütün suç. Aslında hayatını kaybetmiş bir zabıta memuru. 'Nasıl olsa ölmüş, ona atalım' gibi. Sanki o vermiş ruhsatı, sanki imzalanmamış yukarıdakiler tarafından. Bu dosyada asıl olması gereken, en tepeden tırnağa kamu görevlilerinin yargılanmasıydı" dedi.