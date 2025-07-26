Dilovası\'nda Demir Çelik Fabrikasında Patlama

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Diler Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Olay 14.00 sıralarında, Dilovası ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesinde meydana geldi. Demir çelik fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın hemen ardından yangın çıktı. Patlamanın ardından çıkan yangın sebebiyle gökyüzünü kaplayan dumanlar, ilçenin her noktasından görüldü. Durumu fark eden çevre sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede söndürme çalışmaları başlatıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ