Dilovası\'nda Feci Kaza: 5 Ölü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iki otomobil ve tırın çarpıştığı kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu.

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 karayolunun Ankara istikameti Dilovası Rampası mevkisinde meydana geldi. Aynı yönde seyreden 34 DCK 849 ve 34 DKT 578 plakalı otomobiller ile 41 AYC 798 dorse plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 34 DKT 578 plakalı otomobil, tırın düşen dorsesinin altında kaldı. Otomobil paramparça oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 34 DKT 578 plakalı otomobilde sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı. Otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde, 3 kişi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan tır sürücüsü ise hastanede tedavi altına alındı.

Feci kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu. Tırın dorsesindeki konteynerin üzerine düştüğü otomobilin sürücüsü Sinan Demir ile yolculardan Okan Demir'in kaza yerinde, Ramazan Budak, Ümit Adsay ile Muhammet Zengin'in ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen tır sürücüsü Şahin K'nın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. - KOCAELİ