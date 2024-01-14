 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dilovası'nda kimyasal sızıntı: Gökyüzü turuncu dumanla kaplandı - Son Dakika
Üye Girişi

Dilovası'nda kimyasal sızıntı: Gökyüzü turuncu dumanla kaplandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir fabrikada meydana gelen kimyasal sızıntı sonucunda gökyüzü turuncu dumanlarla kaplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sızıntı kontrol altına alındı ve olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

14.01.2024 - 13:32,
Abone Ol

Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal sızıntı alarmı: Gökyüzünü turuncu duman kapladı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde makine ve ekipman üretimi yapılan bir fabrikada meydana gelen kimyasal sızıntı sebebiyle gökyüzünü turuncu duman kapladı. Ekipler fabrika ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çerkeşli Mahallesi Dilovası Organize Sanayi Bölgesi İMES 6. Cadde'de bulunan DRS Makina Fabrikası'nda bilinmeyen bir sebeple kimyasal sızıntı meydana geldi. Sızıntı sebebiyle gökyüzüne kızıl dumanlar yükseldi. Fabrika işçilerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sızıntı kontrol altına alındı. Ekipler fabrika ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Dilovası\'nda kimyasal sızıntı: Gökyüzü turuncu dumanla kaplandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Organize Sanayi Bölgesi, Dilovası, Kocaeli, Çevre, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dilovası'nda kimyasal sızıntı: Gökyüzü turuncu dumanla kaplandı - Son Dakika


14:29
Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27
Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı
13:45
Türkiye şehitlerine ağlıyor! 5 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı Türkiye şehitlerine ağlıyor! 5 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
13:24
İstanbul'da Sıcaklık Artacak İstanbul'da Sıcaklık Artacak
13:06
İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı
13:00
Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
12:36
Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı
12:16
Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular

Son Dakika
14:29 Cem Yılmaz, Villasını Satışa Çıkardığı İddialarını Yalanladı
13:45 Türkiye şehitlerine ağlıyor! 5 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
13:24 İstanbul'da Sıcaklık Artacak
13:06 İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı
13:00 Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
12:44 Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 askerimiz bugün düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacak
12:36 Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı
12:16 Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular
11:31 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20 İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 14:45:24. #1.11#
SON DAKİKA: Dilovası'nda kimyasal sızıntı: Gökyüzü turuncu dumanla kaplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement