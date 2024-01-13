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Dinar'da ikinci sıra park yapan 23 araç sürücüsüne ceza - Son Dakika
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Dinar'da ikinci sıra park yapan 23 araç sürücüsüne ceza

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, trafiği olumsuz etkileyen 23 araç sürücüsüne ikinci sıra park yapmaları nedeniyle cezai işlem uygulandı. Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, ilçe merkezi ve çarşı içerisinde park yasağına uymayan ve ters yönde seyreden araçları denetledi. Denetimler sonucunda 23 araca cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Dinar\'da ikinci sıra park yapan 23 araç sürücüsüne ceza
13.01.2024 - 11:04,  Güncelleme: 11:05
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ikinci sıra park yaparak trafiği olumsuz etkileyen 23 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince ilçe merkezi ve çarşı içerisinde 2.'nci sıraya park eden araçlar ve ters yön ihlali yapan araçlar üzerine yönelik denetim yaptı. Denetimler sonrası park yasağı ve ters yönü ihlali yapan 23 araca ilgili kanun uyarınca cezai işlem uygulandığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Dinar'da ikinci sıra park yapan 23 araç sürücüsüne ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dinar'da ikinci sıra park yapan 23 araç sürücüsüne ceza - Son Dakika
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