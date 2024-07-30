Dinar'da yapılan denetimde sürücülere 136 bin 180 TL ceza kesildi - Son Dakika
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Dinar'da yapılan denetimde sürücülere 136 bin 180 TL ceza kesildi

Dinar\'da yapılan denetimde sürücülere 136 bin 180 TL ceza kesildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından motosiklet ve otomobil sürücülerine yönelik yapılan denetimde kurallara uymadıkları belirlenen sürücülere toplamda 136 bin 180 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi.

30.07.2024 14:17
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından motosiklet ve otomobil sürücülerine yönelik yapılan denetimde kurallara uymadıkları belirlenen sürücülere toplamda 136 bin 180 TL idari para cezası kesildi.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimde 4 adet motosiklet sürücüsüne abart egzoz, zorunlu trafik sigortası, sürücü belgesiz araç kullanmak maddelerinden işlem yapılarak araçları otoparka çekildi. 8 motosiklet ve 6 otomobile sürücüsüne toplamda 136 bin 180 TL trafik cezası kesildi. Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Motosiklet, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dinar'da yapılan denetimde sürücülere 136 bin 180 TL ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dinar'da yapılan denetimde sürücülere 136 bin 180 TL ceza kesildi - Son Dakika
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