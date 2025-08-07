Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid\'in torunu sessizliğini bozdu

Türkiye'yi sarsan sahte diploma skandalında ortaya çıkan detaylar ülkede deprem etkisi yaratırken, soruşturma kapsamında 2. Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun da diplomasının sahte olduğu belirlendi.

"GERÇEK ANCAK ZAMANI GELDİĞİNDE KONUŞUR"

Diploması iptal edilen Osmanoğlu, sessizliğini X hesabından yaptığı bir açıklamayla bozdu. Hakkında iddialara yanıt veren Osmanoğlu şu ifadeleri kullandı; "Son günlerde şahsımı hedef alan iddialar ve karalama kampanyaları karşısında sessiz kalmayı tercih ettim. Çünkü bilirim ki; bazen gerçek, ancak zamanı geldiğinde konuşur. Asalet, iftiraya cevap vermez. Lakin iftirayı atanlar, günü geldiğinde kendi çamurunda boğulur.

"MİLLETİM BENİ TANIR, ÖZÜMÜ, YOLUMU BİLİR"

"Tarafımdan asla söylenmemiş sözlerin, sanki benim ağzımdan çıkmış gibi sunulmasına karşı milletimizin bu tür mesnetsiz açıklamalara itibar etmemesini özellikle rica ediyorum. Ben bu aziz milletin evladıyım. Milletim beni tanır; özümü, yolumu, duruşumu bilir.

"VAKTİ GELDİĞİNDE KONUŞACAĞIM"

Bugün linç etmeye çalışanlar var. Bağırıyorlar, saldırıyorlar... Çünkü ben sustukça yalanlar konuşuyor. Ama unutulmasın ki; sabır da bir imtihandır. Vakti geldiğinde konuşacağım. O gün geldiğinde hakikatin sesi, iftiranın çığlığını susturacak. Ve bu topraklarda yeniden hakikatin güneşi doğacaktır. Konuya ilişkin tüm açıklamalar, gerekli ifadeler verildikten sonra basın yoluyla kamuoyuna duyurulacaktır. Edep yahu…"