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Direğe çarpan motosiklet sürücüsünün kaskı başından fırladı...Feci kaza kamerada - Son Dakika
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Direğe çarpan motosiklet sürücüsünün kaskı başından fırladı...Feci kaza kamerada

Burdur'da aralık ayında meydana gelen 5 trafik kazası KGYS kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan görüntülerde, kazaların sürücü dikkatsizliğinden kaynaklandığı görüldü. Kazalar arasında hatalı sollama yapan motosiklet sürücüsünün çarpışması, ters şeride giren otomobilin kafa kafaya çarpışması gibi olaylar yer aldı.

03.02.2024 22:23
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Direğe çarpan motosiklet sürücüsünün kaskı başından fırladı...Feci kaza kamerada

Hatalı sollama yapan motosiklet sürücüsü ölümden döndü ters şeride giren otomobil kafa kafaya çarpıştı

Burdur'da aralık ayında meydana gelen kazalar KGYS kameralarına yansıdı

BURDUR - Burdur'da aralık ayında meydana gelen 5 trafik kazası KGYS kameralarına yansıdı. Emniyet Müdürlüğü tarafından yayınlanan görüntülerde "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmaya bilirdi" mesajı verildi.

Burdur'da geçtiğimiz Aralık ayında meydana gelen ve KGYS (Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi) kameraları tarafından kaydedilen trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" mesajıyla yayınlanan görüntülerde, 4 kazanın da sürücü dikkatsizliğinden kaynaklandığı görüldü.

Görüntülerdeki birinci kazada; "Armağan İlci Bulvarı Şirinevler Üstgeçit Kavşağında hatalı sollama yapan motosiklet sürücüsü seyir halinde olan başka bir motosikletle çarpışıyor. İkinci kaza görüntüsünde Necatibey Mahallesi Manastır Kavşağında seyir halinde olan otomobil kontrolünü kaybederek trafik levhasına çarpıyor. Üçüncü kazada ise Çatalpınar Kavşağına kontrolsüz şekilde giren motosiklet ile otomobilin çarpışması görülüyor. Görüntülerdeki son kazada ise Armağan İlci Bulvarı üzerinde ters şeride giren otomobil ile karşı istikametten gelen otomobilin kafa kafaya çarpışması yer alıyor.

Direğe çarpan motosiklet sürücüsünün kaskı başından fırladı...Feci kaza kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Direğe çarpan motosiklet sürücüsünün kaskı başından fırladı...Feci kaza kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Direğe çarpan motosiklet sürücüsünün kaskı başından fırladı...Feci kaza kamerada - Son Dakika
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