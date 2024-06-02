Direğe çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Direğe çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil alev alarak yanarken, araç sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yaralılar Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Sürücü hayatını kaybederken, yolcunun durumu ise ciddiyetini koruyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

02.06.2024 23:18
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Direğe çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA - Konya'da seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil alev alarak yanarken, araç sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havaalanından merkez istikametine seyir halinde olan Hakan Hilal Tekin idaresindeki 42 ATR 112 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada otomobil alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alan araçtaki yangını kontrol altına alarak söndürdü. Araç içerisinde bulunan ve ağır yaralanan sürücü Hakan Hilal Tekin ve yolcu olarak bulunan Muhammed Emin Karaoğlu yapılan ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Hakan Hilal Tekin kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Muhammed Emin Karaoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Direğe çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Direğe çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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