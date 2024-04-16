Direksiyon başında rahatsızlanan kadın kaza yaptı, yoğun bakıma alındı - Son Dakika
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Direksiyon başında rahatsızlanan kadın kaza yaptı, yoğun bakıma alındı

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Tekirdağ Çorlu'da direksiyon başında rahatsızlanan bir kadın, trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kaza sonucunda park halindeki bir otomobile çarpan kadın, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

16.04.2024 13:54
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Direksiyon başında rahatsızlanınca kaza yapan kadın yoğun bakıma alındı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücü, trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza, Alipaşa Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ali Kayan kavşağı istikametinden Çetin Emeç Bulvarı istikametine seyreden Fatme Yıldız idaresindeki TX 1357 TM plakalı (Bulgaristan) otomobil, sürücüsünün rahatsızlanarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Fatme Yıldız'a ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Direksiyon başında rahatsızlanan kadın kaza yaptı, yoğun bakıma alındı
Kaynak: İHA

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