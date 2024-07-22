3.Sayfa

Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi protesto için soluğu meydanlarda aldı

- Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç Migros'a girdi

TOKAT - Tokat'ta meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü Migros marketin bahçesine girip market vitrinine çarparak durabildi.

Kaza öğlen saatlerinde Orhangazi Caddesi üzerindeki Dedeman kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Döner Umancaoğlu yönetimindeki 60 ABT 528 plakalı Ford markalı otomobil, İbrahim Mert Şahinkaya idaresindeki 60 DB 460 plakalı Seat marka araç ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle Umancaoğlu direksiyon hakimiyetini kaybederek Migros marketin bahçesine girdi. Park halindeki iki araca çarpan otomobil market bahçesindeki tezgahları ezerek dükkan vitrinine vurup durabildi. Kaza anında market önünde alışveriş yapan müşterinin olmaması faciayı önledi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.