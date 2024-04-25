Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü otoyolda duran tıra çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü otoyolda duran tıra çarptı: 2 yaralı

Arnavutköy'de sağlık görevlisi olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek otoyol kenarında duran tıra çarptı. Kaza sonucunda otomobilde bulunan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Gazi Fahrettin Paşa Caddesi üzerinde gerçekleşti. Kübra K. isimli sağlık personelinin kontrolünde olduğu öğrenilen 34 LR 0155 plakalı otomobil iddiaya göre Arnavutköy Devlet Hastanesi sapağına geldiği esnada kontrolünden çıkarak savruldu. Savrulan otomobil otoyol kenarında yük indirme sırası için duraksayan 47 DA 839 plakalı tıra çarptı. Feci kaza sonucunda araçta bulunan sağlık personeli ve 4 yaşındaki oğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan anne ve çocuk Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla alakalı çalışma başlatırken yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

25.04.2024 23:32
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü otoyolda duran tıra çarptı: 2 yaralı

İSTANBUL - Arnavutköy'de sağlık görevlisi olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek otoyol kenarında duran tıra çarptı. Kaza sonucunda otomobilde bulunan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Gazi Fahrettin Paşa Caddesi üzerinde gerçekleşti. Kübra K. isimli sağlık personelinin kontrolünde olduğu öğrenilen 34 LR 0155 plakalı otomobil iddiaya göre Arnavutköy Devlet Hastanesi sapağına geldiği esnada kontrolünden çıkarak savruldu. Savrulan otomobil otoyol kenarında yük indirme sırası için duraksayan 47 DA 839 plakalı tıra çarptı. Feci kaza sonucunda araçta bulunan sağlık personeli ve 4 yaşındaki oğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan anne ve çocuk Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla alakalı çalışma başlatırken yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

Kaynak: İHA

Çocuk, İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü otoyolda duran tıra çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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