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Direksiyonda fenalaşarak ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Direksiyonda fenalaşarak ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yönetimindeki kamyonet, park halindeki araca ardından ise ağaca çarptı. Sıkıştığı araçtan kurtarılan sürücü Yusuf Yılmaz(65), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza yerine 112, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Direksiyonda fenalaşarak ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
31.12.2023 - 14:55,
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Direksiyonda fenalaşarak ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yönetimindeki kamyonet, park halindeki araca ardından ise ağaca çarptı. Sıkıştığı araçtan kurtarılan sürücü Yusuf Yılmaz(65), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza saat 10.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Yusuf Yılmaz yönetimindeki 16 Y 8661 plakalı kamyonet, iddiaya göre sürücüsünün kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarındaki 16 Y 9626 plakalı otomobile, ardından da yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Kaza sonucu sürücü, araçta sıkıştı.

Kaza yerine 112, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden ekiplerce kurtarılan sürücü, Ambulansla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı. Sürücü yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı. Sürücünün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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Yusuf Yılmaz, İnegöl, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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