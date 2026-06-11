Diş Hekimi 2.5 Milyon Dolar Dolandırıldı - Son Dakika
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Diş Hekimi 2.5 Milyon Dolar Dolandırıldı

Diş Hekimi 2.5 Milyon Dolar Dolandırıldı
11.06.2026 15:09
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Hong Kong'da bir diş hekimi, internetten tanıştığı dolandırıcıya 2.5 milyon dolar kaptırdı.

Hong Kong'da yaşayan 57 yaşındaki Siu P. adlı diş hekimi kadın, arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştığı ve kendisini Amerikalı olarak tanıtan Nijerya uyruklu Kingsley O. adlı dolandırıcı tarafından 2.5 milyon dolar dolandırıldı. Dolandırılan kadının Avukatı İlker Atamer, "Bizim müvekkilimiz yüksek eğitimli, son derece zeki, diş hekimliği yapan bir kişi ancak kendisi bile maalesef bu tuzağa düştü. Bu tür romantizm dolandırıcılığı yapan kişiler gerçekten kendilerini zengin ama anlık olarak paraya sıkışmış kişiler olarak tanıtabiliyorlar. Mesela bu çok inanmaması zor bir hikaye, çok iyi bir hikaye, bu tür hikayeler duyduklarında her zaman bunu sorgulasınlar. Duydukları her şeye inanmasınlar" dedi.

Edinilen bilgiye göre mağdur kadın Sui P., kendisini "Richard" olarak tanıtan şüpheli Kingsley O. ile yaklaşık iki yıl boyunca internet üzerinden iletişim kurdu. Şüphelinin yatırım yapacağını ve paraya ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine kadın, 2020-2022 yılları arasında farklı banka hesaplarına toplam 2.5 milyon dolar gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, Hong Kong'da şikayetçi olurken Türkiye'de de Avukat İlker Atamer aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Paranın Türkiye'deki hesaplara aktarıldığının belirlenmesi üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

"Sahte fotoğraf kullanıyorlar, başkalarına ait sosyal medya profillerini kullanıyorlar"

Avukat Dr. İlker Atamer, dolandırıcıların sahte fotoğraf ve başkalarına ait sosyal medya profillerini kullandıklarını ifade ederek, "Müvekkilim, internetten tanıştığı ve kendisini Amerikan vatandaşı bir iş adamı olarak tanıtan bir kişiyle kurduğu iletişimin sonunda kendisi bir duygusal yakınlık hissediyor dolandırıcıya karşı ve aralarında sanal bir ilişki başlıyor. Tabi müvekkilim karşısındaki kişinin Amerikan vatandaşı bir iş adamı olduğunu düşünüyor ama aslında kişinin kullandığı fotoğraf tamamen sahte, söylediği hemen her şey yalan. Maalesef kadınlar duygusal boşlukta hissettiklerinde bu tür tuzaklara daha kolay düşebiliyorlar. Bizim müvekkilimiz de benzer bir şekilde boşanmış bir kadın olarak duygusal boşlukta olduğu bir dönemde dolandırıcıların internet üzerinden kurdukları bu ilişki dolandırıcılığı tuzağına düştü ve yaklaşık 2 yıl süren bir dönemde peyderpey 2.5 milyon doların üzerinde bir parayı dolandırıcıya kaptırdı. Dolandırıcıların kullandıkları yöntem çok sofistike. Sadece basit birkaç yalanla bu kadar parayı almıyorlar. Sahte fotoğraf kullanıyorlar, başkalarına ait sosyal medya profillerini kullanıyorlar. Sırf bu dolandırıcılık işi için sahte belgeler, sahte sözleşmeler üretiyorlar. Gerçekten eğitimli ve zeki bir kişiyi bile kandırabilecek düzeyde çok profesyonel ve çok sofistike bir şekilde dolandırıcılık eylemini gerçekleştiriyorlar. Kaldı ki bizim müvekkilimiz yüksek eğitimli, son derece zeki, diş hekimliği yapan bir kişi ancak kendisi bile maalesef bu tuzağa düştü" dedi.

Yüz yüze görüşmemesi şüphelendirdi

Atamer, dolandırıcının 2 yıl boyunca sanal alemde yüz yüze görüşmekten kaçınması sonucu müvekkilinin şüphelendiğini ifade ederek, "Bu profesyonel dolandırıcılar gerçekten her şeyi ilmek örer gibi yavaş yavaş ve son derece inandırıcı şekilde yaparlar. Eğer dolandırıcılığın sonunda çok yüksek bir meblağ dolandıracaklarsa bunun için hiç acele etmezler, sabırlı bir şekilde günlerce haftalarca yazışma yapabilirler. Dolandırıcı karşısında eğer yüksek profilli bir kurban görürse, yani ciddi para koparabileceği bir kurbanla karşı karşıya olduğunu düşünürse, bunun için çok ciddi emek ve zaman harcar. Bizim müvekkilimiz de bu iki yıllık dönemde uzun sürede dolandırıldığını anlamıyor. Çünkü dolandırıcı şahıs oldukça inandırıcı şekilde hikayeler uyduruyor. Hikayelerini destekleyen bir takım sahte belgeler, sahte internet kayıtları oluşturuyor ve gerçekten bir iş adamı portresi çiziyor. Hali vakti yerinde çok zengin ama anlık olarak sıkışmış, anlık olarak paraya ihtiyacı olan bir kişi olarak tanıtıyor ve çeşitli bahanelerle ve son derece inandırıcı bahanelerle peyderpey müvekkilimizden 2.5 milyon doları alıyor. Ardından son dönemlerde artık müvekkilimiz şüphelenmeye başlıyor çünkü 2 yıl boyunca sadece sanal alemde görüşen ama özellikle yüz yüze görüşmekten kaçınan dolandırıcı, bu şekilde müvekkilimizin şüphelenmesine neden oluyor ve şüpheler gitgide artmaya başlıyor. Sonra da müvekkilimiz dolandırıldığını anlıyor" diye konuştu.

"Sizden para istendiği anda o iletişimi derhal sonlandırın"

Atamer, " Şu an soruşturma savcısı ve İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü gerçekten çok profesyonel bir iş çıkardı. Şüphelileri hızlıca tespit ettiler, operasyonu düzenlediler ve bu şahıslar yakalandı. Bu paranın 2.5 milyon doların bir kısmı yarısına yakını kripto para olarak, yarısına yakını da Türkiye'de 8 ayrı kişinin şahıs ve şirket hesabına yönlendirilmişti. Özellikle banka transferiyle gönderilen kısımla ilgili şu an soruşturma makamları gerçekten güzel bir iş çıkardı ve şüpheliler yakalandı. Bugün de haklarında bir tutuklama kararı çıkmasını bekliyoruz. Benim genel tavsiyem şu; her zaman internet üzerinden tanıştıkları kişilere şüpheyle yaklaşsınlar. ve gerçek olamayacak kadar iyi olan hikayelere daha fazla şüpheyle yaklaşsınlar. Örneğin bu tür romantizm dolandırıcılığı yapan kişiler gerçekten kendilerini zengin ama anlık olarak paraya sıkışmış kişiler olarak tanıtabiliyorlar. Mesela bu çok inanmaması zor bir hikaye, çok iyi bir hikaye, bu tür hikayeler duyduklarında her zaman bunu sorgulasınlar. Duydukları her şeye inanmasınlar. İnternetten sanal ortamda arkadaş bulmaya çalışan kişilerle ilgili benim diğer bir tavsiyem de şu; internet üzerinden tanıştıkları kişilere her ne bahaneyle olursa olsun kesinlikle para göndermesinler. Eğer internetten tanıştığınız bir kişi sizden para talep ediyorsa herhangi bir sebeple borç, kredi vesaire asla para göndermesinler. Sizden para istendiği anda o iletişimi derhal sonlandırın. Benim tavsiyem budur" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Hong Kong, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diş Hekimi 2.5 Milyon Dolar Dolandırıldı - Son Dakika

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