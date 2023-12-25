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Divriği'de korkutan yangın: 5 ev zarar gördü - Son Dakika
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Divriği'de korkutan yangın: 5 ev zarar gördü

Sivas'ın Divriği ilçesinde meydana gelen yangında 5 ev zarar gördü. Sabah saatlerinde başlayan yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası inceleme başlatıldı.

Divriği\'de korkutan yangın: 5 ev zarar gördü
25.12.2023 - 19:59,  Güncelleme: 20:01
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Divriği'de korkutan yangın: 5 ev zarar gördü

SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde meydana gelen yangında 5 ev zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre yangın Sivas'ın Divriği ilçesi Olukman köyünde sabah karşı meydana geldi. Bir evde başlayan yangın 5 eve sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök ve Divriği Kaymakamı Resul Tutay, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Kimsenin yaralanmadığı ve 5 evin zarar gördüğü yangın sonrası inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Divriği'de korkutan yangın: 5 ev zarar gördü - Son Dakika


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