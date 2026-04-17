Diyadin\'de Okul Güvenliği Toplantısı

Ağrı Diyadin Kaymakamı Kaymakam Furkan Korkusuz başkanlığında düzenlenen toplantıda, okul güvenliği ve alınacak yeni tedbirler ele alındı.

Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz başkanlığında gerçekleştirilen "Okul Güvenliği Toplantısı", ilçe protokolü ve okul idarecilerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıya İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Oğuz Kaan Çambel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Tolga Seçkin Zafer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık de katıldı.(İHA)Emrullah Karip

Toplantıda, ilçe genelindeki okullarda yürütülen mevcut güvenlik uygulamaları detaylı şekilde ele alındı. Okul çevrelerinde karşılaşılan risk alanları değerlendirilirken, öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi için alınması gereken ilave tedbirler üzerinde duruldu.

Ayrıca kurumlar arası koordinasyonun artırılması, güvenlik önlemlerinin etkinliğinin yükseltilmesi ve sürdürülebilir bir güvenlik anlayışının oluşturulmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. - AĞRI