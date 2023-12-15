Diyarbakır anneleri HDP ve yandaşlarına meydan okudu

Diyarbakır'da 5 yılı aşkındır evlat nöbetinde olan annelerden Çiğdem Adak, HDP ve yandaşlarına meydan okuyup, "Evlatlarımızı sizden alacağız. Öyle de böyle de alacağız" dedi.

3 Eylül 2019 tarihinden farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti aralıksız devam ediyor.

Kızı Aysun Arslan için oturma eylemini sürdüren anne Aydan Arslan, evlatları için 5 yıldır burada mücadeleye devam ettiklerini söyledi. Sonuna kadar da mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Arslan, evlatları almadan buradan kalkmayacaklarını kaydetti.

Enes Görmez'in annesi Çiğdem Adak, oğlu ve oradaki bütün gençlere seslenerek fırsat buldukları takdirde devlete sığınmaları çağrısında bulundu.

"Orası güzel bir yol, iyi bir yol değil" diyen Adak, "Sizi kardeş kardeşe silah doğrultsun diye, devletimizi bölmek için götürmüşler. Buradan HDP ve HDP yandaşlarına sesleniyorum. Evlatlarımızı sizden alacağız. Öyle de böyle de alacağız. Korkup da bu çadıra gelemeyen annelere de sesleniyorum. Sizler de korkmayın gelin. Gelin yüreğinizdeki yangını bütün dünyaya duyurun" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR