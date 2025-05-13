Diyarbakır Annesi Türkan Mutlu: "11 yıllık hasretimin bitmesini, kızıma kavuşmak istiyorum"

Kızı 11 yıl önce dağa kaçırılan ve Diyarbakır annelerinin öncülerinden olan Türkan Mutlu:

-"Televizyonun başından ayrılmıyorum

"Şehit annesi beni aradı, bu acı bitsin sen de kızına kavuş" dedi.

Türkiye terörsüz bir geleceğe adım atarken, anneler de umutla yeni bir sabaha uyanmayı bekliyor

BURSA - Dağa kaçırılan kızı Şeyma Ceylan için 11 yıldır mücadele eden Diyarbakır Anneleri'nin önderlerinden Türkan Mutlu televizyonun başından ayrılmadığını belirterek, "Yalvarıyorum, kızımı bulun. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Ne olur, kızımı bulsunlar. Bu süreç başarıya kavuşursa bizim de evlatlarımız geri döner inşallah. Bir şehit annesi arayıp, " Bu acı bitsin, sen de kızına kavuş" dedi. Bu beni çok duygulandırdı. Kızıma kavuşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Bursa'da yaşayan Türkan Mutlu, üniversiteyi kazandığı yıl okul kaydına sadece iki gün kala PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen kızı Şeyma Ceylan Tekin'den 11 yıldır haber alamıyor. Acılı anne, PKK'nın silah bırakmasını yakından takip ederken yetkililere şöyle seslendi: "Bu acılar artık bitsin, hiçbir anne ağlamasın"

Bursa'da üniversite hayalini kurduğu yıl, okul kaydına sadece iki gün kala PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen Şeyma Ceylan Tekin'den 11 yıldır haber alamayan anne Türkan Mutlu, gözünü Terörsüz Türkiye sürecine çevirdi. Acılı anne, terör örgütünü lanetlerken, yetkililere bir kez daha seslendi: "Yalvarıyorum, kızımı bulun!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, Türkan Mutlu gibi evlatlarına kavuşmayı bekleyen aileler için yeni bir umut oldu.

"5 gündür televizyon başından ayrılamıyorum," diyen Türkan Mutlu, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Ne olur, kızımı bulsunlar. Terörsüz Türkiye hedefi gerçekleşirse, bizim de evlatlarımız geri döner inşallah," sözleriyle duygularını dile getirdi.

"Şehit annesi beni aradı"

Sözlerine devam ederken gözyaşlarına hakim olamayan Mutlu, "Bir şehit annesiyle konuştum. Bana dedi ki, 'Ben oğluma kavuşamadım ama sen kızına kavuş. Bu savaş bitsin.' Bu sözler yüreğime kazındı. Ben de artık kavuşmak istiyorum. Ne olur, bu süreç gerçek olsun. Kızım gibi nice çocuklar geri dönsün.