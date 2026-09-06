Diyarbakır Bağlar'da 8 katlı binada çıkan yangında çocuklar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı - Son Dakika
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Diyarbakır Bağlar'da 8 katlı binada çıkan yangında çocuklar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Diyarbakır Bağlar\'da 8 katlı binada çıkan yangında çocuklar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 katlı bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında, 7'nci katta mahsur kalan çocuklar itfaiye merdiveniyle sağ salim kurtarıldı. Apartman boşaltılırken, yangın kontrol altına alındı ve 1 kişi dumandan etkilendi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki evde yangın çıktı. Apartman tedbir amacıyla boşaltılırken, aşağı inemeyen çocuklar, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.

Olay Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı bir apartmanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeni ile apartmandaki vatandaşlar tahliye edildi. Tahliye sırasında 7'nci katta bulunan çocuklar aşağı inemeyince devreye itfaiye ekipleri girdi. Ekipler merdiven yardımı ile 7'nci kattaki çocukları alıp sağ salim aşağı indirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Olayda 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Diyarbakır, Güvenlik, Kurtarma, 3. Sayfa, İtfaiye, Bağlar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır Bağlar'da 8 katlı binada çıkan yangında çocuklar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Bağlar'da 8 katlı binada çıkan yangında çocuklar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı - Son Dakika
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