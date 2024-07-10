Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi Davasında 3 Sanık Beraat Etti - Son Dakika
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Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi Davasında 3 Sanık Beraat Etti

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi Davasında 3 Sanık Beraat Etti

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 9 yıl önce dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davada 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan yargılanan ve beraat eden 3 sanık hakkında gerekçeli karar hazırlandı. Kararda, sanıkların eyleminin sabit olmaması nedeniyle müsnet suçtan ayrı ayrı beraatlerine karar verildiği belirtildi.

10.07.2024 16:46
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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 9 yıl önce dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davada "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan yargılanan ve beraat eden 3 sanık hakkında gerekçeli karar hazırlandı. Kararda, "Sanıklar, Sinan T., Fuat T. ve Mesut S.'nin maktul Elçi'ye yönelik 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan cezalandırılmaları istemi ile mahkememizde kamu davası açılmış ise de sanıkların eyleminin sabit olmaması nedeniyle CMK'nin 223/2-e maddesi gereğince müsnet suçtan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmiştir" denildi.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 12 Haziran'daki karar duruşmasında, tutuksuz yargılanan polis memurları Sinan T., Fuat T., ve Mesut S.'nin üzerine atılı suçtan beraatine ilişkin gerekçeli karar yazıldı.

Gerekçeli kararda, "Sanıkların üzerine atılı 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan cezalandırılmaları istemi ile mahkememizde kamu davası açılmıştır. Maktul Tahir Elçi'nin ölümüne sebebiyet veren atışın kimin silahından atıldığının tespit olunamadığı ve üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak kanaat elde edilemediği anlaşılmıştır. Sanıklar, Sinan T., Fuat T. ve Mesut S.'nin maktul Elçi'ye yönelik 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan cezalandırılmaları istemi ile mahkememizde kamu davası açılmış ise de sanıkların eyleminin sabit olmaması nedeniyle CMK'nin 223/2-e maddesi gereğince müsnet suçtan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmiştir" denildi.

Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosunca, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yapılmış, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan çatışmada dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, saldırının ardından kaçan terör örgütü PKK mensubu Mahsum Gürkan'ın bölgede gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtilerek, hakkında yakalama kararı çıkarılan terörist Uğur Yakışır'ın "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 2 polis memurunu "kasten öldürmek" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile Tahir Elçi'yi "olası kastla öldürmek"ten 20 yıldan 25 yıla, polis memuru Sinan T.'yi "öldürmeye teşebbüs"ten 20 yıla, "mala zarar vermek" ve "ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma"dan da 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapsi isteniyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Tahir Elçi, Sur, Güvenlik, Terör, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi Davasında 3 Sanık Beraat Etti - Son Dakika

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