Diyarbakır-Batman karayolunda kafa kafaya çarpışan otomobillerde 3 kişi yaralandı

Diyarbakır- Batman karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır-Batman karayolunun 25'inci kilometresinde kırsal Karalar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 06 HC 7721 plakalı otomobil ile plakası henüz belirlenemeyen araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kazada 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
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