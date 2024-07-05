Diyarbakır-Bingöl Karayolunda Silahlı Saldırı: 6 Yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır-Bingöl Karayolunda Silahlı Saldırı: 6 Yaralı

Diyarbakır-Bingöl Karayolunda Silahlı Saldırı: 6 Yaralı

Diyarbakır-Bingöl karayolunda seyir halindeki bir otomobile uzun namlulu silahla ateş açılması sonucu 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Saldırı sonrasında olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve 3 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

05.07.2024 23:09
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Diyarbakır- Bingöl karayolunda seyir halindeki otomobile uzun namlulu silahla ateş açılması sonucu 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Diyarbakır-Bingöl karayolu 28. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki 07 AUD 321 plakalı otomobile, aynı istikamette plakası ve kimliği belirsiz kişi veya kişilerce araçtan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Jandarma, Bingöl, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır-Bingöl Karayolunda Silahlı Saldırı: 6 Yaralı - Son Dakika

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