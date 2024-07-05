Diyarbakır-Bingöl Karayolunda Silahlı Saldırı: 6 Yaralı

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Diyarbakır- Bingöl karayolunda seyir halindeki otomobile uzun namlulu silahla ateş açılması sonucu 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Diyarbakır-Bingöl karayolu 28. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki 07 AUD 321 plakalı otomobile, aynı istikamette plakası ve kimliği belirsiz kişi veya kişilerce araçtan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR