Diyarbakır Bismil'de elektrikli tabelaya dokunan 4 yaşındaki çocuk akıma kapıldı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Meydan Kent Parkı'nda ailesiyle bulunan 4 yaşındaki çocuk, iddiaya göre elektrikli tabelaya dokunarak akıma kapıldı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen çocuğun tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Y.A.D. (4) adlı çocuk, ilçede bulunan Meydan Kent Parkı'nda ailesiyle bulunduğu sırada iddiaya göre, "Bismil" yazılı elektrikli tabelaya dokununca elektrik akımına kapıldı. Çocuk, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Çocuğunun tedavisi devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır Bismil'de elektrikli tabelaya dokunan 4 yaşındaki çocuk akıma kapıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?