Diyarbakır Bismil\'de elektrikli tabelaya dokunan 4 yaşındaki çocuk akıma kapıldı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Y.A.D. (4) adlı çocuk, ilçede bulunan Meydan Kent Parkı'nda ailesiyle bulunduğu sırada iddiaya göre, "Bismil" yazılı elektrikli tabelaya dokununca elektrik akımına kapıldı. Çocuk, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Çocuğunun tedavisi devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.