Diyarbakır Bismil\'de minibüs ile motosiklet çarpıştı, 14 yaşındaki çocuk sürücü öldü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay Diyarbakır-Batman karayolu Yukarısalat Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bismil'den Batman yönüne seyir halinde olan 44 AFP 568 plakalı minibüs, aynı istikamette ilerleyen motosikletle çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede çarpışmanın etkisiyle savrulan 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü E.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. E.T.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.