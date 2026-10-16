Diyarbakır Bismil'de minibüs ile motosiklet çarpıştı, 14 yaşındaki çocuk sürücü öldü - Son Dakika
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Diyarbakır Bismil'de minibüs ile motosiklet çarpıştı, 14 yaşındaki çocuk sürücü öldü

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Diyarbakır Bismil\'de minibüs ile motosiklet çarpıştı, 14 yaşındaki çocuk sürücü öldü
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerince olay yerinde öldüğü belirlenen çocuğun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay Diyarbakır-Batman karayolu Yukarısalat Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bismil'den Batman yönüne seyir halinde olan 44 AFP 568 plakalı minibüs, aynı istikamette ilerleyen motosikletle çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede çarpışmanın etkisiyle savrulan 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü E.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. E.T.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır Bismil'de minibüs ile motosiklet çarpıştı, 14 yaşındaki çocuk sürücü öldü - Son Dakika
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