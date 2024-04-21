Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi üyesi Esra Köçek toprağa verildi

Doğum sonrası yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kaybeden Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi üyesi Esra Köçek, Giresun'da toprağa verildi.
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi üyesi Esra Köçek (38) tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Doğum sonrası girdiği yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Köçek, memleketi Giresun'un Çanakçı ilçesine toprağa verildi.
İlçenin Kuşköy köyündeki cenaze namazına Giresun Valisi Mehmet Fatih Sredengeçti, Adalet Bakanı Yardımcısı Niyazi Acar, Zeynel Abidin Akkiraz, Çanakçı Mustafa Talha Aydın, Çanakçı Mustafa Talha Aydın, Çanakçı Belediye Başkanı Tuncay Kasım, Giresun Baro Başkanı Av. Soner Karademir, meslektaşları ve yakınları katıldı.
İki çocuk annesi Esra Köçek'in cenazesi Kuşköy köyü merkez caminde öğle namazının müteakip kılınan cenaze namazından sonra Çanakçı ilçesine bağlı Karabörk köyü aile mezarlığında toprağa verildi. - GİRESUN
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