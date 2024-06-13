Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi patlayıcı maddelerin satışını önlemek için denetim gerçekleştirdi - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi patlayıcı maddelerin satışını önlemek için denetim gerçekleştirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi maytap, çatapat, torpil gibi patlayıcı maddelerin satışını önlemek için iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerine uyarılarda bulunarak halkın huzurlu bir bayram geçirmesini sağlamaya çalışacak.

13.06.2024 09:54
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi maytap, çatapat, torpil gibi patlayıcı maddelerin satışını önlemek için iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi yaralanmaya ve gürültüye neden olan maytap, çatapat, torpil gibi patlayıcı ve parlayıcı maddelerin satışını önlemek için son bir haftada 123 işletmede yaptığı denetimlerde iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu. Patlayıcı ve parlayıcı madde satışı yapan iş yerlerine durum tespit tutanağı düzenleyen ekipler, halkın huzurlu bir bayram geçirmesi için denetimlerine devam edecek.

Fahiş fiyat denetimi

Zabıta Daire Başkanlığı, marketlerde fahiş fiyat uygulayıp uygulamadığını belirlemek için de denetimlerine devam ediyor. Ekipler, kent merkezinde marketleri fahiş fiyat, fiyat etiketi, kasa reyon farkı ve son kullanma tarihi konularında denetledi. Yapılan çalışmalarda iş yerlerine fiyat denetim tutanağı, uygunluk tespit tutanağı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi, il genelinde marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimlerini aralıksız sürdürecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi patlayıcı maddelerin satışını önlemek için denetim gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi patlayıcı maddelerin satışını önlemek için denetim gerçekleştirdi - Son Dakika
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