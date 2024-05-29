Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Otogarda Tekerlekli Yük Taşıma Araçlarını Ücretsiz Yapıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, otogarda ücretli olarak kullandırılan tekerlekli yük taşıma araçlarını ücretsiz hale getirdi.
Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki tekerlekli yük taşıma araçlarına ilişkin yeni bir karar aldı. Alınan karar çerçevesinde şehirlerarası seyahat eden vatandaşlar, tekerlekli yük taşıma araçlarını artık ücretsiz kullanabilecek.
Vatandaşlar, otogarda bulunan 11 tekerlekli yük taşıma aracı ve tekerlekli sandalyeden 24 saat ücretsiz faydalanabilecek. - DİYARBAKIR
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