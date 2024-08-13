Diyarbakır Çevreyolunda Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Diyarbakır çevreyolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Diyarbakır çevreyolu 4. Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E. yönetimindeki 21 FE 354 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce 72 ABT 930 plakalı kamyonete, daha sonra 02 ADF 354 plakalı otomobile çarptı. Kazada 2'si 21 FE 354 plakalı otomobilde olmak üzere 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, itfaiye erlerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralıları ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR