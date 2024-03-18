Diyarbakır-Çınar Yolunda Kaza: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır-Çınar Yolunda Kaza: 2 Kişi Yaralandı

Diyarbakır-Çınar Yolunda Kaza: 2 Kişi Yaralandı

Diyarbakır-Çınar yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrasında yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

18.03.2024 22:04  Güncelleme: 22:07
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Diyarbakır- Çınar yolunda bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Diyarbakır-Çınar yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ABE 222 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır-Çınar Yolunda Kaza: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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