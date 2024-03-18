Diyarbakır-Çınar Yolunda Kaza: 2 Kişi Yaralandı

Bandırma-Karacabey karayolunda trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bandırma-Karacabey karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kamyonetin şarampole girmesi sonucu meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü yaralanırken, yolcu olarak bulunan kişi ise ağır yaralandı. Yaralılardan biri hastaneye kaldırılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.