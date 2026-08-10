Diyarbakır\'da 1.3 kilo uyuşturucu ile 2 yabancı tutuklandı

Diyarbakır'da, yuttukları 1 kilo 280 gram uyuşturucu madde ile yakalanan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürülüğü Narkotik Şube Müdürlüğünce 7 Ağustos'ta gerçekleştirilen çalışmalarda yurtdışından ülkeye uyuşturucu madde getireceği tespit edilen yabancı uyruklu 2 şahıs yakalandı. Şüphelilerin yapılan iç beden muayenesinde 188 kapsül halinde toplam 1 kilo 280 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.