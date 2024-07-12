Diyarbakır\'da 1 Milyon 459 Bin Kök Kenevir ve Skunk Ele Geçirildi

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonda 1 milyon 459 bin kök kenevir ve skunk bitkisi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 11 Temmuz günü bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Kulp ilçesi kırsalında icrasına başlanılan "Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik Narko-Terör Operasyonu"nun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada ele geçirilen 704 bin kök kenevir ve 755 bin kök skunk olmak üzere toplam 1 milyon 459 bin kök bitkinin imha edildiği, yakalanan 1 şüphelinin adli işlemleri tamamlamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği kaydedildi. - DİYARBAKIR