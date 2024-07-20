Diyarbakır'da 1 Milyon 781 Bin 200 Kök Kenevir ve Skunk Bitkisi Ele Geçirildi

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 1 milyon 781 bin 200 kök kenevir ve skunk bitkisi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 19 Temmuz'da bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice ilçesi Çavundur Mahallesi'nde icrasına başlanılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Narko-Terör Operasyonu" başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında 1 milyon 103 bin 200 kök kenevir bitkisi, 678 bin kök skunk bitkisi, 475 kilo kubar esrar ve 36 kilo toz esrar maddesi ele geçirilerek toplamda 1 milyon 781 bin 200 kök kenevir ve skunk bitkisi numune alınmasını müteakip imha edilmiştir. Yakalanan 1 şüpheli şahıs adli işlemleri tamamlamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR