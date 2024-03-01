Diyarbakır\'da 1 Milyon TL Değerinde Fiber Optik Kablo Ele Geçirildi

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 21 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı, 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 21 düzensiz göçmen hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca, denetimlerde yakalanan 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar sonucunda ele geçirilen sahte pasaportlar, para ve diğer malzemeler de delil olarak kullanıldı.