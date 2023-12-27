Diyarbakır\'da 13 yıl sonra cinayet zanlısı yakalandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 13 yıl önce Ali Haydar Özdil'i bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı, jandarmanın çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

Olay, 24 Kasım 2010 tarihinde Ergani ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. H.K. ve M.N.K., aralarında husumet bulunan Ali Haydar Özdil ile mahallede karşılaşınca tartışmaya başladı. Tarafların yakınlarının da katılmasıyla tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavga sonucu ağır yaralanan Ali Haydar Özdil, kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetmişti.

Cinayet zanlısı 13 yıl sonra yakalandı

Ergani İlçe Jandarma Komutanlığınca nitelikli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İstihbari faaliyetler sonucu düzenlenen operasyonda, "kasten adam öldürme" suçundan 13 yıldır firari olarak aranan H.K. yakalandı. Jandarma işlemlerinin ardından adliye sevk edilen H.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR