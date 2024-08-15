Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuk otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuk otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı

Diyarbakır\'da 14 yaşındaki çocuk otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki Sultan Kılıç, otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrularak ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

15.08.2024 16:08
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki Sultan Kılıç, otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrularak ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi Barış Bulvarında meydana geldi. A.C.İ. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına koşan Sultan Kılıç'a (14) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kılıç, metrelerce savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Kılıç'ı ilk müdahalesinin ardından önce Bismil Devlet Hastanesine, daha sonra durumunun ağır olması nedeniyle Dicle Üniversitesi Hastanelerine kaldırarak tedavi altına aldı. Kılıç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polisin incelemesi sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuk otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı - Son Dakika

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