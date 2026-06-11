Diyarbakır'da 149 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da 149 Kişi Yakalandı

Diyarbakır\'da 149 Kişi Yakalandı
11.06.2026 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma, hakkında hapis cezası bulunan 149 kişiyi operasyonla yakaladı ve adli makamlara sevk etti.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 149 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyon düzenledi. İcra edilen operasyonlarda aralarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "çocukları fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık ettirmek", "binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "nitelikli yağma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 20 yıl ve üzeri 1, 10-20 yıl arası 8, 5-10 yıl arası 14, 2-5 yıl arası 87 ve 2 yıl altı 39 olmak üzere toplam 149 kişi yakalandı. Yakalanan 149 kişi adli makamlara sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Jandarma, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 149 Kişi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dervişoğlu: “Öcalan’a özgürlük mitingleri yapacaklarmış, ben de Tandoğan Meydanı’na çıkacağım Dervişoğlu: "Öcalan'a özgürlük mitingleri yapacaklarmış, ben de Tandoğan Meydanı'na çıkacağım
Sanat dünyası Kılıçdaroğlu’na sırtını döndü Bir tepki de Akbayram ailesinden Sanat dünyası Kılıçdaroğlu'na sırtını döndü! Bir tepki de Akbayram ailesinden
Fenerbahçe, Aykut Kocaman’ı cuma günü açıklayacak Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ı cuma günü açıklayacak
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimi, mazbatasını aldı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimi, mazbatasını aldı
Kısmetse Olur yarışmacısının Ankara cahilliği pes dedirtti Kısmetse Olur yarışmacısının Ankara cahilliği pes dedirtti
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi

11:52
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
11:42
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak
11:23
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
10:49
MSB’den çok sert KKTC açıklaması: TSK en sert cevabı verme kararlığındadır
MSB'den çok sert KKTC açıklaması: TSK en sert cevabı verme kararlığındadır
10:42
Özgür Özel’in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti
10:06
Göçmen öfkesi Kuzey İrlanda’yı küle çevirdi Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Göçmen öfkesi Kuzey İrlanda'yı küle çevirdi! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 12:10:55. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 149 Kişi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.