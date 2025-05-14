Diyarbakır'da 150 Milyonluk Boya Vurgunu İddiası - Son Dakika
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Diyarbakır'da 150 Milyonluk Boya Vurgunu İddiası

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Diyarbakır'da bir kişi, boya ticareti vaadiyle 2 milyon 120 bin lira dolandırıldığını öne sürdü.

14.05.2025 12:36
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Diyarbakır'da boya ticareti vaadiyle 150 milyon liralık vurgun iddiası

Boya ticareti için kardeşinin kayınına 2 milyon 120 bin lira veren şahıs mağdur olduğunu iddia etti

Mağdur M.C.: "Aile ile iletişime geçemiyoruz, hem mağduruz, hem de şikayet eden karşı taraf oluyor"

"Derdimizi anlatmaya gideceğiz hemen, direkt karakola gidip uzaklaştırma kararı alıyorlar"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 6 ay önce evini satan kişi, 4 ay sonra 2 milyon 120 bin lirayı boya ticareti vaadiyle verdiği kız kardeşinin kayını tarafından dolandırıldığını öne sürdü.

S.C., yaklaşık 6 önce merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bulunan dairesini sattı. S.C., 2 milyon 120 lirayı, 4 ay sonra kız kardeşinin kayını F.A.'ya boya ticareti yapılacağı vaadiyle verdi. Bir müddet sonra parayı almak isteyen aile, F.A.'dan haber alınamadığını ve kendi paraları dışında yaklaşık 150 milyon liralık bir vurgun yapıldığını öğrendi. S.C.'nin eşi M.C., savcılık kararıyla F.A. hakkında tutuklama kararı çıkartıldığını ve alacaklarını almayı beklediklerini söyledi.

M.C., yaklaşık 6 ay önce evlerini sattığını, evin parasını görümcesinin eşinin vasıtasıyla kardeşi F.A.'ya verdiğini ileri sürdü. Yaklaşık 4 ay önce paramı verdiklerini öne süren M.C., "Şu anda param ortada yok, alıp kaçtı. Dolandırıldık. Benim gibi bir sürü mağdur var. Daha sonra öğrendik ki, 150 milyon gibi bir vurgun yapılmış. İş karşılığı eşim F.A.'ya verdi. Bir boya firmasında çalıştığını söyledi. Verdiğimiz para ile boya alınacaktı. Ticaret yapılacağını söyledi. Eşim çalışmıyordu. O süre zarfında eşime de gelir olsun diye. Eşimde uygun görünce verdi. Eşim, arada eşimin görümcesi olduğu için uygun görüp verdi. O vesile oldu diye. Yoksa F.A.'yı görmüşlüğümüz de yoktu" dedi.

"Eşim hemen suç duyurusunda bulundu"

M.C., parayı verdikten sonra geri alamadıklarını söyleyerek, "Bayramdan sonra kaçtığını öğrendik. Aradığımızda telefonlarımıza da cevap vermiyordu. Eşim hemen suç duyurusunda bulundu. Aile ile irtibata geçmeye çalıştık. Gittiğimiz yerde hakarete uğradık. Paramı geri istiyorum. Avukat tuttuk, avukatla görüştük. Tutuklama kararı çıkmış. Aile ile iletişime geçemiyoruz. Derdimizi anlatmaya gideceğiz hemen, direkt karakola gidip uzaklaştırma kararı alıyorlar. Hem mağduruz, hem de şikayet eden karşı taraf oluyor" diye konuştu.

"F.A., biz mağdurların bir hak talebinde bulunmaması için mallarını adlarından başkalarının adına geçirmişler"

"2 milyon 120 bin param gitti gözüyle bakmıyorum, evim gitti" diyen M.C., "Şu anda kirada oturuyorum. Hiçbir gelirim yok. Bizim bildiğimiz, bizim dosyaya eklenen 7-8 kişi daha var. Kiminin 3 milyon, 4 milyon 5, 15 milyon, bizim gibi mağdurların olduğunu biliyorum. F.A., çalıştığı boya firmasında da 15 milyon dolandırma söz konusu olduğu haberini de aldık. Bizim avukatımız onların avukatıyla da iletişime geçtiler. F.A., biz mağdurların bir hak talebinde bulunmaması için mallarını adlarından başkalarının adına geçirmişler" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Diyarbakır, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da 150 Milyonluk Boya Vurgunu İddiası - Son Dakika

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