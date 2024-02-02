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Diyarbakır'da 2 milyon TL değerindeki 600 güvercin, alevler içinde telef oldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da 2 milyon TL değerindeki 600 güvercin, alevler içinde telef oldu

Diyarbakır\'da 2 milyon TL değerindeki 600 güvercin, alevler içinde telef oldu

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki güvercin otelinde çıkan yangın sonucu 2 milyona yakın değerde 600 yerli kuş telef oldu. Yangın, sabah saatlerinde merkez Sur ilçesi Saraykapı Mahallesi Sütçü Sokak'taki bir pasajın son katındaki güvercin otelinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, yoğun çalışmanın ardından yangını kontrol altına alırken, kafeslerdeki 600 kuş telef oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Otelde Diyarbakır'ın yerli kuşlarını besleyen vatandaşlardan Metin Tutuş, yaklaşık 2 milyon TL maddi zararlarının olduğunu söyledi. "Sabah otele geldik dünyamız başımıza yıkıldı" Tutuş, "4 yıldır kuş otelinde güvercin besliyorum. Sabah otele geldik dünyamız başımıza yıkıldı. Oteldeki kuşların hepsi Diyarbakır'ın yerli kuşuydu. Özenle beslediğimiz kuşlardı. Benim tek 40 tane Diyarbakır'ın yerli kuşu vardı. Toplam yaklaşık 600 kuşumuz telef oldu. Telef olan kuşların fiyatı ortalama 2 milyon TL'yi buluyordu. Maddi zararı geçtik, şehrimizin kendi ırk kuşlarıydı. Basit kuşlardan değildi. Kuşlarımızın yanarak telef olması bizi çok rahatsız etti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Konuya ilişkin inceleme devam ediyor" dedi.

02.02.2024 17:04  Güncelleme: 17:04
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Diyarbakır'da 2 milyon TL değerindeki 600 güvercin, alevler içinde telef oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki güvercin otelinde çıkan yangın sonucu 2 milyona yakın değerde 600 yerli kuş telef oldu.

Yangın, sabah saatlerinde merkez Sur ilçesi Saraykapı Mahallesi Sütçü Sokak'taki bir pasajın son katındaki güvercin otelinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, yoğun çalışmanın ardından yangını kontrol altına alırken, kafeslerdeki 600 kuş telef oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Otelde Diyarbakır'ın yerli kuşlarını besleyen vatandaşlardan Metin Tutuş, yaklaşık 2 milyon TL maddi zararlarının olduğunu söyledi.

"Sabah otele geldik dünyamız başımıza yıkıldı"

Tutuş, "4 yıldır kuş otelinde güvercin besliyorum. Sabah otele geldik dünyamız başımıza yıkıldı. Oteldeki kuşların hepsi Diyarbakır'ın yerli kuşuydu. Özenle beslediğimiz kuşlardı. Benim tek 40 tane Diyarbakır'ın yerli kuşu vardı. Toplam yaklaşık 600 kuşumuz telef oldu. Telef olan kuşların fiyatı ortalama 2 milyon TL'yi buluyordu. Maddi zararı geçtik, şehrimizin kendi ırk kuşlarıydı. Basit kuşlardan değildi. Kuşlarımızın yanarak telef olması bizi çok rahatsız etti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Konuya ilişkin inceleme devam ediyor" dedi.

Kaynak: İHA

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