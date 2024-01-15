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Diyarbakır'da 2023 yılında 48 kişi öldü, 5 bin 619 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 2023 yılında 48 kişi öldü, 5 bin 619 kişi yaralandı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Diyarbakır'da 2023 yılında meydana gelen 6 bin 561 trafik kazasında 48 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 619 kişi ise yaralandı. Bu kazaların 3 bin 326'sı maddi hasarlı olarak kaydedildi.

Diyarbakır\'da 2023 yılında 48 kişi öldü, 5 bin 619 kişi yaralandı
15.01.2024 - 22:57,  Güncelleme: 23:02
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Diyarbakır'ın 2023 kaza bilançosu: 48 ölü, 5 bin 619 yaralı

DİYARBAKIR - Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Trafik İstatistik Bülteninde, 2023 yılında Diyarbakır'da meydana gelen 6 bin 561 trafik kazasında 48 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 619 kişi ise yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Diyarbakır'da geçen yıl meydana gelen trafik kazası istatistiklerini açıkladı. Trafik Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023'te 3 bin 326'sı maddi hasarlı olmak üzere 6 bin 561 trafik kazası meydana geldi.

Bu kazalarda, 48 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 619 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da 2023 yılında 48 kişi öldü, 5 bin 619 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 2023 yılında 48 kişi öldü, 5 bin 619 kişi yaralandı - Son Dakika
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