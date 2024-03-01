Diyarbakır'da 226 Kilogram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 226 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır\'da 226 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, 36 kilogram kubar esrar maddesi ve 190 kilogram toz esrar maddesi olmak üzere toplamda 226 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

01.03.2024 12:21  Güncelleme: 12:25
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarmanın 2 ayrı adreste düzenlediği operasyonda 36 kilogram kubar esrar maddesi, 190 kilogram toz esrar maddesi olmak üzere toplam 226 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice ilçesi Ortaç Mahallesinde bulunan 2 adrese yönelik icra edilen operasyon başarıyla tamamlanmıştır. İcra edilen operasyon neticesinde; 36 kilogram kubar esrar maddesi ve 190 kilogram toz esrar maddesi olmak üzere toplamda 226 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiştir" denildi.

Konuyla ilgili 2 şüphelinin yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin ise muhafaza altına alındığı açıklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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