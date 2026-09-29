Diyarbakır'da 29 şüpheliye yasal işlem yapıldı, 144 bin 398 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 29 şüpheliye yasal işlem yapıldı, 144 bin 398 kök kenevir ele geçirildi

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Diyarbakır\'da 29 şüpheliye yasal işlem yapıldı, 144 bin 398 kök kenevir ele geçirildi
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Diyarbakır'da jandarmanın koordinesinde il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 82 olay meydana gelirken 29 şüpheliye yasal işlem yapıldı; 144 bin 398 kök kenevir/skunk ve 5.3 kilo esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 144 bin 398 kök kenevir ve 5.3 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 82 olay meydana gelirken 29 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Aramalarda 144 bin 398 kök kenevir/skunk, 5.3 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA
DiyarbakırOperasyon3. SayfaGüvenlikKenevirGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 29 şüpheliye yasal işlem yapıldı, 144 bin 398 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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