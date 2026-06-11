Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 38 buçuk kilo esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda 56 olay meydana gelirken 11 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda 38.5 kilo esrar maddesi, 9 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da 38,5 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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