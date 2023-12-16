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Diyarbakır'da 460 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 460 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Diyarbakır polisinin son iki günde düzenlediği 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 460 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda LPG tankının içinden ve pikap içerisindeki odunların arasından çıkan uyuşturucu ise şaşırttı.

Diyarbakır\'da 460 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
16.12.2023 - 11:20,
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Diyarbakır polisinin son iki günde düzenlediği 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 460 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi. LPG tankının içinden ve pikap içerisindeki odunların arasından çıkan uyuşturucu ise şaşırttı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13-14 Aralık tarihlerinde düzenlenen 4 ayrı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 8'inin ise gözaltı işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda; 460 kilo esrar türevi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zehir tacirlerinin yılbaşı planını Diyarbakır polisi bozdu

Diyarbakır Emniyetinin, 13 ve 14 Aralık günleri yürüttüğü 4 ayrı çalışmada yakalanan zehir tacirleri, yaklaşık yarım ton uyuşturucuyu batı illerine sevk ederek yılbaşında gençleri zehirleyeceklerdi. Narkotik ekipleri yaptıkları uzun süreli takipler sonucu şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

LPG tankı içinde ve odunların arasında uyuşturucu çıktı

Yakalanan araçlardan birinin LPG tankına 15 kilonun üzerinde skank maddesinin zulalanmış ve üzerine LPG doldurulmuş olması polis ekiplerinin dikkatini çekti. Yine bir başka operasyonda ise kamyonet kasasındaki odunların altına gizlenmiş vaziyette 222 kilo skank maddesi narkotik dedektör köpeği Brego'nun hassas burnundan kaçmadı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 460 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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