Diyarbakır'da 5 Yaşındaki Kız Çocuğu Ölü Bulundu

Diyarbakır'da kayıp olarak aranan 5 yaşındaki kız çocuğu, evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu.

Olay, Bağlar ilçesine bağlı Tellikaya Mahallesi'nde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde 5 yaşındaki çocukları Menesa Özel'den haber alamayan ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ve ailenin yaptığı aramada Menesa, evlerinin bahçesindeki havuzda hareketsiz halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede talihsiz kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Menesa Özel, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR