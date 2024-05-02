Diyarbakır\'da 6 Yıldır Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

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Diyarbakır'da 'kasten öldürme ve kasten yaralama' suçundan 6 yıldır aranan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik planlı ve tiz bir çalışma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada "kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarından 6 yıldır aranan ve 26 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U'nun Arı Mahallesi'nde icra edilen operasyonla yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi. - DİYARBAKIR