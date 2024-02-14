Diyarbakır Lice'de 611 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Diyarbakır Lice'de 611 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır Lice\'de 611 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 611 kilo toz esrar ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas tartı ve 1 adet vakum makinası da ele geçirildi. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

14.02.2024 11:19  Güncelleme: 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 611 kilo toz esrar ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi Yorulmaz Mahallesi kırsalında 1 adrese yönelik icra edilen operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, 611 kilo toz esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas tartı ve 1 adet vakum makinası ele geçirilirken 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı kaydedildi.

Ele geçirilen uyuşturucunun muhafaza altına alındığı bildirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Jandarma, Güvenlik, Uyuşturucu, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır Lice'de 611 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 11:53:55. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır Lice'de 611 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement